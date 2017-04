Inimtegevus, kliimamuutused ja haigused laastavad loodust ja selle elanikke kohutavalt, kuid aeg-ajalt tuleb meelde tuletada ka edulugusid, kirjutab ajaleht Guardian. Mõned looma- ja linnuliigid on tänu looduskaitsjatele ja loomadega töötavatele asutustele siiski ka tee loodusesse tagasi leidnud.

Üheks selliseks loomaks on saiga, antiloop, kes kunagi Kesk-Aasia steppides jooksis. Saiga sarvi peetakse Hiina traditsioonilises meditsiinis ravimiks ja viimase paari kümnendi jooksul hävitati saigade populatsioon peaaegu täielikult. "See toimus minu enda silme ees," ütleb bioloogilise mitmekesisuse professor EJ Milner-Gulland Oxfordi ülikoolist. "Totaalne häving. See on loomaliik, millest keegi ei teadnud ega hoolinud ja see oli teel väljasuremisele. See oleks võinud meid paanikasse ajada, aga seda ei juhtunud. Mu kolleegid ja mina otsustasime, et midagi tuleb ära teha."

Saigad (AFP / Scanpix)

Tõepoolest, tagasihoidlik saiga ei ole esmapilgul ehk sama "nunnu" kui panda või jääkarubeebi. Kuid kiire lobitöö tulemusel hakkas looduskaitseorganisatsioonidelt üle maailma tulema toetust saiga päästmiseks ja Kasahstanis loodi suured kaitsealad, kus saigad rahus paljuneda said. 2014. Aastaks oli populatsioon tõusnud 300 000 isendini, kui saigat tabas järgmine tragöödia. Salapärane bakter laastas karju ja vaid mõne nädalaga surid 200 000 saigat. Professor Milner-Gullandi sõnul olid päästjateks siin taas organisatsioonid, kes olid nüüd juba saiga olukorrast teadlikud ning kohalik valitsus, kes oli huvitatud haruldase looma päästmisest. Loomade suremus on nüüdseks normaliseerunud ja professor loodab, et peagi hakkab saigade arv taas tõusma.