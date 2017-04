Sotsialistlikus impeeriumis räägiti naljandit poemüüjast, kes teatab kliendile bravuurselt, et vorsti ei ole ega tule. Sama olukord on meil praegu ravi- ja rehabilitatsioonisüsteemis. Ainult, et vorsti asemel ei pakuta teenust.

Sotsiaalkindlustusamet peatas juba jaanuaris uute taotlejate pääsu rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenustele, sest selle aasta raha on otsas. Vaatamata selle, et valdkonna reformi on sotsiaalministeeriumi juhtimisel ette valmistatud aastaid ja järjekordseks reformimiseks on raha voolanud ojadena.

Mõistagi ei ole see päratust sahtlisügavusest ootamatult välja lupsanud probleem. Nagu ei ole kahjuks ka mingi üllatus see, et 21. sajandil tänapäevase ravita jäetud inimesed surevad.

On selge, et meie tööjõust tühjaksjooksval ja vananeval kodumaal raha ei ole ega tule. Aga on mõistusevastane, et vaeses ametnikeriigis voolab raha ojadena põhjatusse vanapagana kübarasse.

Kui kuuled sõna riik, siis haarab käsi automaatselt maksumaksja rahakoti järele. Kui poliitikud ja ametnikud ei saa oma tööga hakkama, siis tuleb tarvitusele võtta süsteemi sisemised ressursid, mitte jätta haiged ravi ja rehabilitatsiooniteenuseta. Või tuleks elektrile veel liinihooldustasusid ja kütusele aktsiisi juurde keevitada?