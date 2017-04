MÄLUMÄNG | Kas oleksid „Kuldvillaku“ laua taga õiget vastust teadnud?

Külastajale näidatakse suurepäraselt sisustatud moodsat närvihaiglat. Külastaja imetleb ja kiidab kõike. Viimaks jõutakse saali, kuid ruum näib olevat täiesti tühi.

"Selles palatis asuvad hulluks läinud autojuhid," selgitab külastajat saatev arst.

"Aga kus nad siis ise on?" imestab külastaja.

"Nad on kõik voodite all ja kontrollivad vedrusid."