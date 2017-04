Hiiu saarel on kogu Eesti puhtaim õhk, sest siin pole juba üle 75 aasta olnud suurtööstust: 1941 lasti õhku Kärdla kalevivabrik, millest oleks nõukogude ajal võib-olla saanud suurim saasteallikas. Läänemerega on asi kahtlasem. Ega maagi päris terve nahaga pääse.

Igal suvel käib teil hulgani ka külalisi, kes nii või teisiti on teiega seotud. Teil on kaasas lapsed ja lapselapsed. Sest meie saar on üks ütlemata tore ja veel üsnagi puutumata loodusega koht. Tänu merele on meil siin sinisem taevas kui mujal, nagu märkas ja maalis Johann Köler juba üle-eelmisel sajandil. See taevas on veel alles.

Loodan, et meie ühine mure jõuab teie kaudu kõigi teisteni, kellel on süda õigel kohal. Kuigi see mure teid otseselt ei puuduta, sest olete siinmail ju vaid suviti, kes kuu-, kes nädalakaupa. Aga Hiiu saare püsielanikel tuleb tulevikus elada piltlikult öeldes tööstuspargis, sest meie maavalitsus on juba teinud ja kehtestanud merealade planeeringu. Meri aga kuulub riigile. Sellest võib järeldada vaid ühte – riik on tuulepargi rajamisega nõus.

Planeeringule on planeeritud ka 200 (loe ja kirjuta: kahesaja!) hiigel-tuuliku asukohad, et tulevikus toota nn rohelist energiat. See tulevik on aga juba üsna lähedal, lausa silmapiiril.

Nelja Energia AS, mille põhiosanik on 77%ga Norra firma Vardar Eurus, on leidnud sobivaima paiga Euroopa suurima meretuulepargi rajamiseks just Eestis, täpsemini Loode-Eestis, veel täpsemini Hiiumaa rannikust 12 kilomeetri kaugusel.

Maailmas pole sellisele hiigel-rajatisele veel analoogi, seega ei ole võimalik võrrelda selle mõju. Leedus rajatakse meretuuleparki võimsusega 400 MW pea 30 km kaugusele kaldast. Meie oma plaanitakse teha mitu korda suurem (kirjade järgi 700–1100 MW) ja üle poole lähemale: rannikust 12 km kaugusele!

Nii ei saa keegi prognoosida 150 meetri kõrguse 24/7/365 x 20aastat ilma puhkepäevade, lõunavaheaegade ja öörahuta töötava tuugeni (hiidlaste leiutatud omasõna kohmaka tuulegeneraatori asemele) tekitatud infraheli ja vibratsiooni mõju paigaliste elule ja tervisele maal, merel ja õhus.

Mul on üks suur viga – mõtlen alati väga kaugele ette. Teisisõnu elan sealtpoolt siiapoole. Seda, kas ma näen Hiiumaa külje alla hiigel-meretuulepargi valmimist (kirjade järgi 2022. aastal), ei tea keegi. Aga et ma 20 aastat (just nii lühike on kavandatavate tuugenite eluiga) nendega koos elama ei pea, on täitsa kindel. Ja ega paljud teistki, kes te mu eakaaslased või sutsu nooremad olete. Aga teie lastel, lastelastel ja nendel, kes täna sünnivad, võib olla juba kümne aasta pärast üsna ohtlik saarele suvitama tulla. Pakun praegu võib-olla üle, aga oht on õhus.

See tants tuulepargi ümber käib juba üle kümne aasta. Kohalike protestidest sõidetakse üle. Raha teeb vahet, nagu hiidlased ütlevad. Arendaja nimetab meid käputäieks inimesteks. Avalikkus ei saa aru, mida need hiidlased seal jamavad – taastuvenergiat on ju tarvis! Tavainimese jaoks toimub see kõik kuskil kaugel.

Oleme harjunud kõigest, mis otseselt meisse ei puutu, lihtsalt mööda vaatama. Liigagi levinud on väljend võõras mure. Selle ere näide on hiid-tuulepargi teema “Kogu Eesti asi” tagasilükkamine Paide arvamusfestivali kavast.

Ja ega kõigil hiidlastelegi pole mure suurus kohale jõudnud. Nelja Energia lubab ju soodusaktsiaid (ei tea, kas ka teile?) ja katta tulevikus suure osa valla eelarvest. Need on meie klaashelmed.

Meie mure pole väiksem kui Eesti metsade mahavõtmine või Rail Balticu rajamine, sest oleme kaugel ja meid on vähe. Pealegi, metsad on juba maha võetud ja Rail Balitcu ehitamine samahästi kui otsustatud.

Loode-Eesti meretuulepargi keskkonnmõjude hindamine aga alles käib ja vabariigi valitsus pole mingeid otsuseid veel vastu võtnud. Ehituse alguseks on märgitud 2018, mis on samahästi kui homme. Mu kiri teile on n-ö ennetustegevus.

Teame, et energiasõltumatust ja taastuvenergiat on Eestile samuti tarvis. Aga kui see sõltumatus sõltub Norra firmast? Uusi energiaallikaid on kogu maailmale tarvis. Aga miks peavad selle kinni maksma Eesti inimesed ja loodus? Ja miks peaks Eesti oma maa ja mere reostamise krooniks ostma kallilt toodetud energiat jumal-teab-kellelt hirmsa raha eest? Praegu jääb mulje, et Norra firma otsis lolle, ahneid ja ambitsioonikaid partnereid, kuni leidis – eestlased.

Suured riigid ei hooli suuremat oma inimestest – neil neid küll. Minu riigile oleks isegi 300 tervisekahjustatud hiidlast tohutu kaotus. Ja saarest on kahju. Sest saadaksime ta ju kuradile “ühes rohu ja rahvaga” nagu laulsid vennad Johansonid (1987). Ja “jumalaga mu allikad ja lilled” nagu kirjutas soome luuletaja Katri Vala (1934, ek1959).

Öelge sõna sekka

Kirjutasin teile kaua ja südamevaluga, sest tundsin, et lausa pean teid teavitama sellest, mis võib teie suvemajade läheduses toimuma hakata. Muidugi loodavad kõik hiidlased, et asute koos nendega Hiiu saare kaitsele. Intelligents on senini ikka väga vait olnud, võib-olla teadmatusest. Seda saab leevendada guugeldamisega – tuuleparkide kohta on netis väga palju materjali. Ainult et nii suure kohta pole midagi.

Meie siin toimetame ikka oma vaiksel moel edasi. Äsja piketeerisime taas vallamaja juures – sedapuhku Nelja Energia ja valla vahelise ühiste kavatsuste protokolli ratifitseerimise vastu, mis kinnitaks juba lepinguna hiidlaste soovi saada tulevikus tuulepargi arvelt suurt raha.

19.–21. mail tuleb saarele suur rattaretk (ca 2000 ratturit) “Kuidas elad, Hiiumaa?”, mille esimene päev lõpeb Tahkunas tuulepargi-teemalise aruteluga. Keskkonnministeeriumgi arutab praegu teisel katsel hiid-projekti keskkonnamõjusid, mille kohta laekus 17. märtsiks tarkadelt inimestelt peaaegu 30 parandusettepanekut.

Aga oleks hea, kui loominguline intelligents ja poliitikud ning hoolivad inimesed ka oma sõna sekka ütleksid. Eriti teie, suvehiidlased, kes te – kui kalendrit ja ilma vaadata – õige varsti oma armastatud suvesaarele sättima hakkate.