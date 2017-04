“Baari” tõsielusaates osalemist Madis sellegipoolest ei kahetse. “Kuigi mõned lollused oleks ehk võinud tegemata ja ütlemata jätta.” Madise sõnul oli alguses kõik uus ja põnev ning polnud aega oma käitumise üle mõelda. “Mäletan, kui esimene kord eetris nutsin. See oli ikka piinlik, kui pinge võitu sai. Siis ma ei saanud arugi, et olen puuris kinni ega osanud hinnata oma privaatsust. Tagantjärele vaadates olime ikka väga lühikese keti otsas.”

“Sa oled ise seadnud ennast inimeste tähelepanu märklauaks ja nüüd tuleb kõik need hoobid vastu võtta,” räägib Baari-Madis. “Olen alati olnud oma edevuse ohver, aga selle odava kuulsuse juurde sobib kõige paremini ütlus: it’s nice to be important but it’s important to be nice (on hea olla tähtis, aga on tähtis olla hea – toim)."

Madise sõnul on ta palju mõelnud, milline inimene ta praegu oleks, kui omal ajal saatesse poleks läinud. “Teistsugune oleks ma kindlasti, saatest sain kuhjaga julgust juurde.” Tõsielusaates tuli Madis avalikult kapist välja ja tõmbas endale sellega palju tähelepanu. “Oli ka pahatahtlike, kes karjusid solvavaid kommentaare,” räägib Madis, kuidas temast sai märklaud. “Alguses ma lugesin, mida kommentaarides kirjutati, aga siis sain aru, et targemaks sellest ei saa ja loobusin. Uskumatu, kui õelad ikka inimesed olla võisid! Ehk oli see lihtsalt kadedus,” ütleb Madis. Ta soovitab vaatamata solvangutele alati viisakaks jääda.

“Magavatest inimestest saadet ei tee.”

Madis räägib, et enamik inimesi, kes ligi tulid, olid siiski fännid. “Nende jaoks oli meiega kohtumine alati põnev. "Baar" oli ju väga ainulaadne saade, sest inimesed said sellest iga päev osa võtta.” Saates osalejatele olid igaks päevaks tegemised ette planeeritud ja Madise sõnul ise palju mõtlema ei pidanud. “Kordagi polnud igav ja kuna me kõik olime kui vasikad kevadisel aasal, siis tahtsime võimalikult palju ringi joosta ja seda kõike nautida.” Tegemist oli palju ja kui Madis lõpuks võistlusest välja langes, sai ta ennast esimest korda korralikult välja magada. “Magavatest inimestest saadet ei tee.”

Madis Räästas ehk Baari-Madis. (Ranno Rätsep)

“Viisteist minutit kuulsust,” naerab Madis oma tõsielusarjast saadud tuntuse üle. “See nii-öelda odav kuulsus oli siis väga põnev. Oh, seda tähelepanu! See oli nii huvitav aeg, edevusel polnud piire.” Külge jäänud Baari-Madise nime kasutab ta aeg-ajalt siiani telefoni vastu võttes. “See nimi jääb minuga lõpuni, nagu Gabriel jääb Farmi-Gabrieliks. Heal lapsel ikka mitu nime. Ise teeme siiani selle üle sõpradega nalja,” ütleb ta.

“Elus tuleb kõik ära proovida. Ema oli esimene inimene, kellele rääkisin oma soovist “Baarist” osa võtta. Ta vaatas ka mu ankeedi üle,” räägib Madis. Oma ankeedi algset varianti pidas ta liiga ekstreemseks – võrdles end Bret Easton Ellise romaani "Ameerika psühhopaat" peategelasega. Pärast vestlust produktsioonimeeskonnaga pidi Madis pikalt ootama, enne kui saatesse pääsemisest teada sai. “Olin juba lootust kaotamas, kuid sõites puhkuselt tagasi Tallinna, sain kõne. Hõiskasin rõõmust üle bussi! Ehmatasin lausa kõrvalistujatki,” meenutab ta. Hiljem selgus, et Madise ankeet oli ära visatud, aga neil oli meeles, kus Madis töötab. “Nad olid sinna helistanud ja sealt mu kontakti saanud,” räägib Madis, kuidas teda saatesse kutsuti.

Saatest tuli palju tööpakkumisi

“Saadet ma ei võitnud, aga hästi läks küll.” Baaris R.I.F.F, kus saade toimus, taheti Madist kohe palgalegi võtta, aga saate formaat seda ei lubanud. See-eest sai ta hulganisti tööpakkumisi mujalt. “Restoranid ja baarid, mille nimesidki ma ei mäleta, võtsid ühendust, kuid lõpuks võtsin Sveni ja Tarmo soovitusi kuulda ning läksin Peeter Rebase ja Maret Soomi juurde intervjuule, et klubisse Angel tööle saada,” räägib Madis, kuidas ta otsustas gei-klubi kasuks.

Baaritöö on Madisele siiani põnev. Aastal 2008 kolis ta Norra ning töötab seal hotellis. “Iga nädal õpin uue joogi tegemise selgeks või kuulan klientide pajatusi elust. Ka jootrahal on omad võlud. Nii mõnigi puhkus on selle eest kinni makstud. Ma hindan neid inimesi, kes on selle tööga kaua tegelenud ja sellest mõnusa elustiili teinud.” Muidu peab Madis sealset elu üsna igavaks. “Aga õnneks saan palju reisida, mis toob ellu vaheldust.”

AASTAID TAGASI: Pärast saadet “Baar” tiirles Madis seltskonnas palju ringi ja nägi ka mõnevõrra teistsugune välja kui praegu. Pildil koos seltskonnadaami Heti Tulvega. (Viktor Burkivski / Kroonika)

Kleenukesest ja tagasihoidlikust Baari-Madisest on vahepeal saanud laiaõlgne tõsise näoilmega tätoveeritud mees. “Mina ja musklis?” naerab Madis vaoshoitult. “Ma tegelen trenniga hobi korras. Tõsised näoilmed on ehk tulnud vanusega kaasnevatest kortsudest. Eks aeg teeb oma töö.” Tätoveeringud on Madisel alati kinnisideeks olnud. “Nüüd, kui see Pandora laegas on avatud, siis ei näe ma põhjust, miks see kinni panna. Mais teen veel mõned juurde.” Oma imagomuutust peab Madis siiski tagasihoidlikuks. “Noorena ma lihtsalt ei teadnud, mida elult tahta või oodata. Tuleb palju ristmikke ületada, et lõpuks oma tee ja koht päikese all leida.