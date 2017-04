Eelnõu seletuskiri märgib, et tänane karistusseadustik määratleb ohuna ka kirjaliku teose ehkki sellises teoses esinevad lapsed on väljamõeldised. Kirjalik tekst, mis kirjeldab reaalselt toimunud tegusid, võib olla tõendiks kriminaalasjas, kuid teksti loomine või lugemine ei saa olla iseenesest seadusevastane, leiavad eelnõu koostajad. Ka Euroopa Liidu õigus näeb lasteporno puhul ohtu just visuaalse materjali loomises ja levitamises. Tekst ei ole visuaalne ja visuaalsed materjalid on kirjalikust ka tunduvalt provokatiivsemad ja lihtsamalt jälgitavad.

"Praeguse karistusseadustiku sõnastus võimaldab kohut mõista kirjanduse üle, see võimaldab kohut mõista kahe 14-aastase lapse üle, kes omavahel SMS-e vahetavad. See on liiga lai ega ole demokraatlikule ühiskonnale kohane. See seadus on põhimõtteliselt natuke naeruväärne ja selle naeruväärsuse me soovimegi ära kaotada," viitas Loone, et kirjaliku teksti loomisel ei kahjustata reaalseid lapsi, vaid tegemist on kirjutaja fantaasiaga. Kui visuaalsete materjalide puhul võib tekkida määratlemise probleem, kas laps on reaalne või arvutigraafika abil loodud, siis tekstiliste materjalide korral see küsimus puudub.