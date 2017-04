Pool aastat enne kohalike omavalitsuste valimisi pole veel selge, kas Keskerakonna tipp-poliitik Edgar Savisaar sügisestel omavalitsuste valimistel kandideerib. Kui see peaks juhtuma, osutub oluliseks kaalukeeleks venekeelse elanikkonna hääl. "Radari" uurimusest selgub, et Savisaare kohtuasjaga ollakse venekeelse elanikkonna hulgas kehvasti kursis.

Venemaalt Eestisse põgenenud ajakirjanik ja vene keele õpetaja Andrei Kuzitškin töötas läbi "Radari" palvel viimase pooleteise aasta jooksul ilmunud ajalehe- ja veebiartiklid ning teleuudised.

"Kui artikleid lugeda, on mulje Savisaarest päris hea. Ei ole halb, on teinud väga palju. Praegu on haige, talle tuleb kaasa tunda. See on üldine kujunenud arvamus," räägib Kuzitškin. "Väga palju tähelepanu pööratakse Edgar Savisaare tervisele."

Venekeelse Postimehe peatoimetaja Olesja Lagašina aitab seda mõista. "No ütleme ausalt, et meil on keskerakondlikud kanalid, näiteks PBK ja Stolitsa, kus võib-olla Keskerakonda kritiseeritakse natukene vähem," ütleb Lagashina.

Milliste sõnadega iseloomustavad Lasnamäel elavad venelased Savisaart ning kuidas venelased suhtuvad korruptsiooni, seda näeb täna õhtul "Radarist" kell 20 Kanal 2s.