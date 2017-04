Ülipopulaarse sarja „Köök“ üks peaosalisi, Kristjan Kasearu alias Maks, annab sotsiaalmeedias mõista, nagu läheks tema teed sarjaga lahku. Kasearu aga rahustab vaatajaid, et tema tegelaskuju teeb vaid pausi.

„Mina tänan teid head vaatajad! See oli äge sõit. Elame näeme. Teie Max,“ kirjutab Kristjan Kasearu Facebookis. Samamoodi annab ta sarjast lahkumisest mõista ka oma Instagrami story’s. Fännid kirjutavad Kristjani postituse all, et sari läheb nüüd mõttetuks ja uurivad, miks mees ära läheb. Kasearu ütleb aga, et tegelikult pole hullu midagi – tal tuleb lihtsalt paus sisse.

"Minu tegelaskuju Maks läheb mõneks ajaks ära, aga kui vaadata Venemaa variandi osi, siis tuleb ta mingil hetkel tagasi. Vaatame, kuidas meil Eestis läheb," ütleb Kristjan, et „Köök“ on sisseostetud formaat. "Praegune stsenaarium läheb üsna Vene variandi järgi. Ma ei tea küll, et oleks väga suuri muutusi sisse tulnud." Kristjan lubab, et näitlejaametit ta varna ei riputa. "Teen seda kindlasti edasi – kas sellel rindel või mujal."

Kui Kristjani Facebooki kontol pisut ringi uudistada, võib näha, et mees müüb ka oma autot. Nii võis esiti jääda mulje, et mees kavatseb ehk kodumaa tolmu üldse jalgelt pühkida. "Ei, need pole omavahel seotud," muigab Kristjan ja ütleb, et autosid tuleb ikka vahepeal vahetada.

Muide, tunamullu pärjati Kasearu Eesti meelelahutusauhindade galal ka parima seriaalinäitleja tiitliga. Kasearu on Menule rääkinud, et eelkõige tundus näitlejaamet talle huvitava ja uue väljakutsena. "Mulle on alati meeldinud filmindus ja näitlejana kaasa löömine." Näitleja eriala pole mees elus aga valinud seetõttu, et muusika on täiesti tema teema. "Mulle väga meeldib seda teha, aga ma kindlasti ei näe ennast ainult näitlejana. Muusika on minu jaoks väga oluline, ma näen seda pigem kui kõrvalosa, mida ma hea meelega kaasa teeks."