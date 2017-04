Kui mehele sai teatavaks, et tal pole enam palju elupäevi jäänud, palus ta põetaja Rikke Kvistilt midagi erakordset. Nimelt soovis mees näha veelkord päikeseloojangut, suitsetada sigaretti ja nautida pokaali oma lemmikveini.

75-aastase Carsten Flemming Hansen kannatas sisemiste verejooksude all ning tema tervis oli liiga nõrk, et teda opereerida. Arstide sõnul oleks operatsioon vaid mehe surma kiirendanud, vahendab ABC news.

Kuigi haiglas oli suitsetamiskeeld, tegid arstid erandi ning viisid mehe rõdule, kus ta sai arstide järelvalve all ning lähedastega päikeseloojangul oma viimast soovi nautida. Mees suri kolm päeva hiljem.

Põetaja Rikke Kvist kommenteeris hiljem: "See oli nagu lõpupidu. Kõik olid rõõmsad, keegi ei olnud kurb. Kuid loomulikult oli perekond ikkagi hiljem kurb, et mees suri."

Carsteni tütar Mette Guldbech Demuth teatas Taani meediale, et ta on äärmiselt tänulik, et haigla täitis tema lahkunud isa soovi.