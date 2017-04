G7 välisministrite kohtumisel Itaalias arutati täna seoses keemiarelva kasutamisega sanktsioonide rakendamise võimalust Süüriale ja Venemaale.

Gruppi kuuluvate riikide välisministrid püüdsid leida ühist positsiooni seoses Süüria konfliktiga enne kui USA välisminister Rex Tillerson Moskvasse sõidab, vahendab BBC. Nõustuti, et Süüria kriisile pole lahendust kuni võimul on Bashar Assad.

Kuigi Inglismaa tegi ettepaneku, et sanktsioonid tuleks suunata kõrgemate sõjaväeliste juhtide suunas, lükati see tagasi. Ühegi sanktsiooni kehtestamist kokkuvõttes vastu ei võetud.

G7 kohtumine Itaalias. Esiplaanil Rex Tillerson (AP / Scanpix)

Rex Tillerson sõnas pärast G7 kohtumist, et USA vasturünnak oli vajalik, kuna küsimus oli USA riikliku julgeoleku huvides. Tillerson märkis, et ei saa aktsepteerida keemiarelvade kasutamist ei Süürias ega ka kusagil mujal.

"Me ei saa lubada, et režiimi kontrollimatu relvaladu satub ISISe või mõne muu terrorirühmituse, kes võiksid rünnata USAd või selle liitlasi, kätesse," ütles välisminister.

Tillerson on juba täna lendamas Moskvasse, eesmärgiga veenda venelasi, et Assadi näol on neil ebausaldusväärne liitlane.

G7 kõneluste juhi, Itaalia välisministri Angelino Alfano sõnul soovivad ministrid Venemaad kaasata Assadile surve avaldamiseks. Siiski lisas Alfano, et Venemaad ei tohiks samas nurka suruda.

G7 on ühendus, mille moodustavad seitsme juhtiva tööstusriigi ministrid ning neile alluvad töögrupid.