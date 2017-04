Michael Bublé naine nende pisipoja võitlusest vähiga: "Jumal tänatud, ta on nüüd terve!" ()

Kanada laulja Michael Bublé abikaasa Luisana Lopilato teatas rõõmusõnumit: nende kolmeaastane poeg suudeti vähist terveks ravida.

Noah’l, kelle noorem vend Elias on vaid aastane, diagnoositi mullu novembris maksavähk. Poiss on nüüdseks edukalt läbinud neljakuulise keemiravi USAs ning tema ema Luisana naasis oma sünnimaale Argentinasse, jätkamaks tööd uue filmi kallal. Ta andis pressikonverentsil esmakordselt Noah seisundist teada, vahendab Daily Mail.

“Mu pojaga on tänu Jumalale kõik hästi,” ütles Luisana teisipäeval. “Selliste asjade puhul, nagu meiega juhtus, muutub su ellusuhtumine. See juhtus meiega. Nüüd hindan elu, tänast päeva, palju rohkem.”

Luisana tänas kõiki, kes on nende perele raskel ajal toetust avaldanud ja neid palveis meeles pidanud. “Ma tahan, et nad teaksid: nende head soovid jõudsid meieni ja aitasid meid palju.”

Buble abikaasa tõdes, et poja haigus on hiljutine ja tundlik teema. Ta lisas, et tervenemine võtab aega ning Noah peab kontrollis käima. “Aga armastus on igapäevane, kui inimesed mind tänaval kinni peavad. On imetore teada, et sa pole oma elus üksi ja et inimesed armastavad sind.”