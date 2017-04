Laura on lõpuks leidnud oma unistuste kuti. Kristinat on ootamas unelmate karjäär kaitseväes. Muidugi tahavad nad teineteist õnne ja edu poolest üle trumbata ning "rõõmu jagamise" ettekäändel läheb lahti suur selfie-sõda sõbrannade vahel.

Samal ajal püüab Miša lahendada korstnast leitud aardekaardi saladust. Mariat külastab Illimari isa, kohtumine lõppeb katastroofiga. Kuidas sobib aga sellesse tohuvabohusse Kalle Sepp?

"Padjaklubi" TV3-s täna kell 21.30.