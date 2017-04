Briti tippkokk Gordon Ramsay on oma ülieduka karjääri jooksul ohtralt miljoneid kokku roobitsenud, kuid tema lapsed seda nautida ei saa.

Telegraphi teatel ei luba Gordon oma neljal võsukesel lennukis äriklassis reisida, ehkki ta ise istub just seal. “Nad ei istu meiega koos äriklassis,” rääkis Ramsay, kel on abikaasa Tanaga neli teismelist last. “Nad pole selle ärateenimiseks kaugeltki piisavalt tööd teinud.”

16aastaselt oma elu peale kolinud Gordoni sõnul on tema laste elu hoopis teistsugune kui temal poisipõlves. “Tegin rängalt tööd, et sellest s***st, mille keskel ma üles kasvasin, välja pääseda," räägib alkohoolikust isa poeg Ramsay. "Ja nad on tänulikud. Nad pole ärahellitatud.”

Gordon ei kavatse oma varandust lastele pärandada. “Oleme Tanaga kokku leppinud vaid selles, et lapsed saavad korteri ostul 25% käsiraha, aga mitte kogu korterit.”