Šotimaa kõige kaugem paik, Shetlandi saarestikus asuv Fair Isle vajab meditsiiniõde. Töökuulutuses, milles ametit pakutakse, küsitakse otse: "Kas otsid väljakutset?".

"Otsime kvalifitseeritud entusiastlikku iseseisvat praktikut paindlikule tööle Fair Isle saarele, kus pole arsti," vahendab CNN iseäralikku kuulutust.

Maalapike on koduks ligi 10 000 lunnile ja 1000 lambale, kuid inimesi on seal kõigest 60.

Fair Isle saarel pesitsev lunn (Vida Press)

Saar on ilmaelust nii kõrvalejäänud, et sinna pääseb vaid 8kohalise lennukiga või praamiga, mis liigub vastavalt ilmastikutingimustele. Need on seal aga üsna kehvakesed.

Arst külastab saart iga kolme kuu tagant. Tööpakkumisest selgub, et muul ajal tuleb sealsete elanike tervise eest hoolt kanda medõel.

Kuna töö nõuab taolises kõrvalises kohas valvelolekut 24 tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas, lubatakse medõele lisaks tavapärasele igakuisele palgale ka "kauge saare toetust".

Fair Isle viimatine õde, Elena Mera Long, polnud ainuüksi meditsiinitöötaja, vaid ka kohaliku kiriku orelimängija, klaveriõpetaja ja - nagu kõik saareelanikud - innukas kuduja. Long jätab oma ameti, kuna kolib Rumeeniasse, kus on tema abikaasa kodumaa, teab väljaanne Scotsman.

Aega kandideerimiseks on 24. aprillini.