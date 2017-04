Kas kaks üksikut hinge on teineteist leidnud? Brad Pitti nähti agaralt flirtimas seksika briti näitlejanna Sienna Milleriga, kelle armusuhe oma tütre isa tom Sturridge’iga purunes kaks aastat tagasi.

New York Posti andmeil mängib Sienna Bradi filmikompanii Plan B uues linateoses “The Lost City of Z”. Esilinastusjärgsel peol Los Angelese restoranis olnud silmatorkav, et Pitt ja Miller tundsid teineteise seltsist rõõmu ning vestlesid terve õhtu. “Brad pole väga kaua aega nii heas tujus olnud,” räägib lehe allikas. “Paistab, et ta on madalseisust välja saanud.”

Pärast Pitti lahkuminekut Angelina Joliest käisid jutud, et teda nähti nahistamas teise blondi näitlejanna Kate Hudsoniga. Kuid New York Posti informaator väidab: “Siin pole tõeterakestki!"