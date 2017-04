Kirjanik Kaur Kenderi raamatu "Untitled 12" ja Vladimir Nabokovi teose "Lolita" vahel tõmmatud paralleele on Kenderi kohtuasja juures korduvalt tõmmatud, ent erinevalt Eesti kirjaniku teosest ei leia prefektuur idanaabri kirjandusklassikas sama rämedaid rikkumisi.

Kender ja tema kaitsja Paul Keres toonitasid protsessis korduvalt, et nii "Lolita" kui "Soodoma 120 päeva ehk Kõlvatuse kool" on rahvusraamatukogus kõigile saadaval ja raamatupoodides karistamatult müügil. Kui aga politsei- ja piirivalveametile (PPA) tehti "Lolita" suhtes sarnane anonüümne avaldus nagu Kenderi teose kohta, vastas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo lastekaitseteenistuse vanemuurija Natalja Tšernikova, et "Lolita" näol on tegu kirjandusklassikaga, vahendab Nihilist.

"Teose väljavõtteid analüüsides leiame, et suguakt Lolita ja peategelase vahel ei ole kirjeldatud detailselt ning ei ole pealetükkiv, vaid on üldise kirjeldusega. Tegemist on mahukama teosega, milles on suguakti kirjeldatud väga üldiselt ja pealiskaudselt," kirjutab vanemuurija.