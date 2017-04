Hiljuti USA populaarsele raadiokanalile SiriusXM antud intervjuus tunnistas Vin Diesel, et ta mõtleb siiani sageli varalahkunud sõbrale ja kaasnäitlejale Paul Walkerile, kes suri 2014. aastal traagilises autoõnnetuses.

"Ei olnud päeva, stseeni, minutit ega sekundit, millal Paul ei oleks olnud minuga "Kiirete ja vihaste" kaheksanda osa filmimisel", vahendab Mashable.

Samuti nentis Vin Diesel, et mõistis oma sügavat kaotust alles siis, kui Walkeri ema Cheryl avaldas talle kaastunnet. "Ta ütles, et ta tunneb mulle siiralt kaasa. Ma mõtlesin, et miks, miks ta seda ometi ütleb. Kuid siis lisas Cheryl, et tal on väga kahju, sest ma kaotasin ennekõike oma teise poole. Alles siis mõistsin, et ma polnud endale olukorda täielikult teadvustanud."