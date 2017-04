Europarlamendi saadik Yana Toom avaldas Facebookis vastulause peaminister Jüri Ratasele. Eilses Postimehe intervjuus jäi Ratas kõhklevale seisukohale Toomi väljaütlemiste suhtes, mida too tegi välisminister Sven Mikseri kohta ja Süüria presidendi Bashar al-Assadi tegevuse suhtes.

"Kui Yana Toom ei täida eesmärki, mis on seotud Eesti kuulumisega Euroopa Liitu ja NATOsse, siis on väga keeruline Keskerakonna liige edasi olla," ütles Ratas eilses intervjuus.

"Ei, mul ei ole raske olla Keskerakonna liige. Saan hakkama küll - valijate abiga," sõnas seepeale Toom.

Ta kirjutas, et tema väljaütlemiste eesmärk (Loe SIIT, mida täpsemalt Toom ütles!) on edastada oma seisukohti nii erakonnakaaslastele kui ka valijatele. Ühtlassi seisab eurosaadiku töö just selles, et võtta osa ELi poliitika kujundamisel, mitte heakskiitmisel.