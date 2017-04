"Koristage katused ja nende alused prahist, toppige fassaadis olevad augud kinni, et linnud sinna pesitsema ei pääseks. Pärast on hilja ja nii pääsete peavalust ning hoiate raha kokku," annab loomakaitsja Heiki Valner oma blogis nõu, kuidas majaomanikud võiksid lindude pesitsushooajaks valmistuda.

"Te võite muidugi ka riskida ja linnud ära tappa! Eestis on kombeks pahatihti just nii teha. Aga kas te ikka tahate neid mune lõhkuda või väikeseid sulekerasid lihtsalt katuselt alla visata?," heidab ta õhku nukra küsimuse, millele liiga paljud siiski kahjuks siiani jaatavalt vastavad.

"Oi-oi-oi, nii kahju, aga nad ise kukkusid!" vabandavad paljud. "Kukkusid nad jeee, aga olge inimesed ja hinnakem ka nende õigust elule. Mida te ise teeksite kui näiteks inimesest suurem ja targem liik kukuks teie oma lapsi aknast välja pilduma, sest nad jäävad lihtsalt ette? Üsna räme võrdlus, aga nii ta on," põrutab Valner sellistele julmuritele vastuseks.



Mehe sõnul saab ta tihti abipalveid, et tule kohe ja vii mu rõdult tuvi ära! "Kõik kohad on juba sitta täis! Pesas on munad," kirjeldab mees appikutseid. "Aga vat ei tule ja vat ei vii, sest pesitsusajal on lindude segamine keelatud! Ei taha enda rõdule tuvide sünnitusmaja? Siis hop-hop-hop harja järele ja korista oma rõdu prahist ning ära lase lindudel sinna pesa teha. Nii lihtne see ongi!" annab ta vastuseks.

Appi linnud ründavad! Lapsed on suures ohus!

"Hiljem pole vaja karjuda nagu siga aia vahel, et lindudel on Eesti Vabariigis suuremad õigused kui inimestel ja loomakaitsjad võiksid endid põlema panna! Kõik on su enda kätes!" leiab Valner.



Sellist juttu kuulevad loomakaitsjad Valneri sõnul liiga palju. "Muidugi ründavad. Ja muidugi kaitsevad oma võsukesi! Ja õieti teevad! Ise kaitsete ju omi lapsi ka! Ei taha sellist jama? Vat siis koristage praht ära ja ärge laske lindudel pesa teha! Pärast on juba hilja vinguda ja abi nuruda! Mitte keegi ei tule teile appi! Ei tohigi tulla!" sõnab ta.