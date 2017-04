"Venemaal on olnud alates Nõukogude Liidu lagunemisest tähtsaid kliendisuhteid, mis erinevad teiste riikide omadest," kirjutab Ilves. "On tüüpiline, et Venemaa on naaberriikides nagu Abhaasia , Lõuna-Osseetia ja Donbass , kuid tal on ka sõjaväebaasid Süürias ning väga lähedased suhted Assadi perekonnaga. Venelased on väitnud, et nende sõjaline tegevus Süürias on terrorismivastane, kuid fakt, et nad võitlevad pigem Assadi vaenlaste vastu, näitab, et Venemaa ei ole mures tõelise terrorismi pärast. "

"Pärast 2013. aastal kokkulepet, mille kohaselt pidi Assad oma keemiarelva varud likvideerima, oli mõnes mõttes lepingu käendajaks Venemaa." Ilves viitab sellele, et Venemaal lasub seega teatav vastutus, isegi kui see pole otsene või ametlik. "Kas nad teadsid, et kõiki relvi pole riigist välja viidud - või on võimalik, et pärast kokkulepet toodi sisse juba uued relvad," küsib Ilves. "Me ei saa seda kindlalt väita. Venemaa on olnud alati seisukohal, et nad ei saa Süüria suhtes midagi ette võtta, nad on iseseisev riik. Kuid on raske uskuda, et Assad teeks midagi sellist, Venemaaga eelnevalt läbi rääkimata, seejuures teades, et see põhjustab suure rahvusvahelise sündmuse."

Ilves märgib, et Shayrati õhubaasis, mida kasutati keemiarelvade käiku laskmisel, asuvad ka Venemaa helikopterid. "On raske uskuda, et seal asuvad venelased ei teadnud rünnakust midagi ning see on kõige selgem tõend, et pidada venelasi kaasosalisteks. On usutamatu, et keegi ei teadnud, mis Assadil plaanis on. Isegi USA hoiatas venelasi enne oma vasturünnakut."

"Keemiarünnakule järgnenud Venemaa passiivsus pole julgustav, seda enam, et venelased käisid välja võimaluse, et tegu oli üldse pettusega." Ilvese sõnul pärines Twitteri teemaviide #syriahoax just Venemaalt.

Ilves arvab, et seoses sõjategevuse eskaleerumisega on täiesti võimalik, et juhtunu on ühekordne. Siinkohal meenutab Ilves türklaste poolt alla tulistatud Vene lennukit. "Olukord oli plahvatuslik, kuid nüüd on nad jälle parimad sõbrad. Nad võivad teha lihtsalt suurt kära, et siis kogu asja unustada."

"Venemaa on seotud paljude riikidega üle maailma, on aus öelda, et nad pole rahu tagamises abistavad partnerid. Kuid Süüria ei pruugi olla nende peamine fookus."