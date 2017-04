Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots ütles, et propaganda mõttes peab Venemaa oma rahvast pärast USA raketilööke Süürias rahustama, kuid ainus negatiivne otsus juhtunu järel on tema hinnangul president Vladimir Putini ja USA välisministri Rex Tillersoni kohtumise ärajätmine.

Kui Venemaa on öelnud, et USA rünnak Süürias oli nõrk, sest purustused olid tagasihoidlikud ja enamik rakette ei jõudnud sihtmärgini, siis Laaneots ütles, et sõltumatu Iisraeli satelliitluure uuring näitab teist pilti, edastab ERRi uudisportaal.

"Nende andmetel on 44 objekti saanud tabamuse ja purustatud, sealhulgas on hävitatud üheksa lennukit, täielikult infrastruktuur," märkis ta.

Venemaa sulges pärast rünnakut nn. kuuma liini, mille alusel on Venemaa ja USA aastaid teineteisele teatanud, kus nende sõjalennukid viibivad. Laaneotsa hinnangul tegi Venemaa sellise otsuse emotsioonidest lähtudes ja suures segaduses.