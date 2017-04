Masohhism ja lapsik jonn, iseloomustab Isamaa ja Res Publica Liidus (IRL) toimuvat erakonna endine juht Juhan Parts. Ta soovitab erakonna liikmetel võidelda oma tõe ja õiguse eest ning mitte lasta poliitikat üle võtta igasugustel klounidel.

Koalitsiooni kuuluvas Isamaa ja Res Publica Liidus (IRL) keev sisesõda kulmineerus nädalavahetusel kogunenud erakonna volikoguga, mis otsustas mitte toetada esimees Margus Tsahkna ettepanekuid IRL-i põhikirja muutmiseks. Kired erakonnas aga ei taha vaibuda.

Parts ütles, et kuigi ta hindab väga Margus Tsahkna poliitilist talenti, ei tunne ta viimastel nädalatel Tsahknat ära. "Inimesed valigu endale liider. No kas Donald Trump tegeleb põhikirjaga? Või Barack Obama? Või Angela Merkel? No ei tegele ju!" arutleb Parts ja lisab: "Liider peab olema liider. Liider peab olema autoriteediga. Liidri sõna maksab."