Janet Jackson läks vaid mõni kuu pärast esiklapse sündi lahku oma kolmandast abikaasast, Katari multimiljonärist Wissam al Manast. Mail on Sunday allikate kinnitusel oli lauljanna ja temast ligi kümme aastat noorema moslemist ärimehe kooselu algusest peale hukule määratud.

Michael Jacksoni õde abiellus Katari multimiljonäri Wissam Al Managa 2012. aastal, kaks aastat pärast armuloo algust. Nende poeg Eissa Al Mana, 50aastase lauljanna esiklaps, tuli ilmale tänavu 3. jaanuaril.

Nüüd teatas kuulsa paari lähedane Mail on Sundayle: "Nad on paraku otsustanud, et nende kooselu ei toimi, ja lähevad kumbki oma teed. Neil on palju tegemist, kuid nad on võtnud sihiks olla head lapsevanemad, ehkki on lahus." Allika sõnul jääb Eissa elama emaga, kes on kanda kinnitanud Londonis.

Viimati silmati kuulsat paari mullu oktoobris Londonis. Paljastavate kostüümide poolest tuntud Janet nägi oma musta peakatte ja vormitu pika ürbiga välja nagu iga teine moslemi naine. Ta ongi kuulu järgi islamiusu omaks võtnud.