Kahe Kuldse Plaadiga pärjatud laulja Sünne Valtri töötas enne pubimuusikukarjääri riigiametnikuna.

Pubimuusikaduo Patune Pool, kes pälvis tänavu Eesti popmuusika aastaauhindade galal aasta uustulnuka ja aasta ansambli tiitli, oleks sündimata jäänud, kui lauljanna Sünne Valtri poleks ohjasid enda kätte haaranud ja pulmadiskor Edvinile otsustavat telefonikõnet teinud.

«Ma ei ole kunagi tahtnud olla keegi teine kui laulja. See on minu ainus soov ja tuleviku­nägemus olnud,» ütleb «Rahvabändi» üks saatejuhte ja ansambli Patune Pool laulja Sünne Valtri.

"Meie esmane kohtumine toimus 2013. aasta suvel tuttavate pulmas, kus pruutpaar palus mul mõne laulu laulda," meenutab ansambli Patune Pool laulja Sünne Valtri.

"Läksingi mina siis tol õhtul diskori rolli täitnud Edvin Petrovi juurde ja küsisin, kas ta saaks mingi hetk minu CD mängima panna. Palusin ka heli ilusaks teha ja lisada kaja. Ta oli lahkesti nõus, kuigi oli endamisi mõelnud, et kes see tüdruk on, et tuleb ja kukub nõudmisi esitama."