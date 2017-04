Alles olid piirilinna lapsevanemad vaikselt leppima hakatud väikese Varvara tapmisega, kui 2015. aasta detsembris rabas narvakaid järjekordne koolilapse mõrv. Koletus kuriteos süüdistatavad noormehed on praeguseks küll kohtu all, kuid uurimine venis ligemale poolteist aastat.

Viru maakohtu pressiesindaja Kristina Ots ütles Õhtulehele, et kuriteo varjaja on süü omaks võtnud, küll aga mitte tapmises süüdistatav.

Viru ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröri Margus Grossi sõnul on kriminaalmenetluse raames teostatud ekspertiisidega kindlaks tehtud, et tüdruku surma põhjuseks oli lämbumine. "Uurimine pani tõsiselt õiguskaitseasutusi proovile, kuid tänu tulemuslikule koostööle uurimisgrupi ja ekspertide vahel on meil kohtule esitada tõendeid, mis kinnitavad meie hinnangul kohtu ette saadetud noormeeste süüd," on ta varem öelnud.

Darja tapmises kahtlustatav on 19aastane Venemaa kodanik Toomas Semykin Tapmises süüdistatav retsidivist kannab vanglakaristust varasemate kuritegude eest. Ka kodakondsuseta Aleksei Botštarjov on juba varem korravalvuritele silma hakanud.

Kriminaaluurijad teadsid juba eelmise aasta algusest, et Darja surma asjaoludega on kindlasti kursis kaks toona veel 18aastast noormeest. See, kes Darjaga viimasel õhtul koos oli, tehti selgeks kiiresti, kuid juba kogenud pätte oli väga keeruline rääkima saada.

Kui Õhtuleht Darja surnukeha leidmise järel Narvas käis, siis ütlesid mitmed noored, et lausa teavad, kes liikusid sel õhtul noortegrupis, kus Darja viibis. Ka oli mitme sealsele kortermajale kinnitatud turvakaamerad. Darja elas sel ajal oma vanaema juures, sisuliselt üle tee Pähklimäe terviseradadest.

Darja Sillamäel elav ema ütles kaks kuud pärast tütre surnukeha leidmist, et tal oleks ehk natukenegi kergem, kui ta teaks, mis siis terviseradade lähistel juhtus. Politsei ja prokuratuur olid raske dilemma ees – sisuliselt oli tapja teada, kuid seda hirmul narvakatele uurimise huvides välja käia ei saanud.

Armastas väga oma lähedasi

Vanaema juurde Narva kolinud Darja kirjutas oma Sillamäel elavale emale ääretult südamliku sünnipäevaõnnitluse, milles ta tänas ema soojuse eest, mis on talle osaks saanud.

„Aitäh armastuse ja mõistvuse eest. Selle eest, et sa mind käest kinni läbi elu oled viinud. Ja muidugi, hea kasvatamise eest. Sa oled minu parim emakene!“ lõpeb toona veel kolmeteistaastase Darja saadetud kiri emale.

Monalisalikult naeratav Darja on perefotodel ikka koos oma ema, vanaema, venna või väikese õega. Kord on õde neiu süles, kord talle põsele musi andmas.

Darja ema Kristina ütleb, et inimesed käituvad leinas erinevalt ning temale teeb sõprade või ka lihtsalt linnakodanike kaasatundmine pigem lisavalu, mis taas ja taas mõtted tütrele viib.