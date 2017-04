Eestisoomlaste raadiojaama SSS-Radio tegijad on tigedad Eesti riigi asjaajamise peale: nad said oma sõnumit eetrisse lasta kuni 8. aprillini, siis võttis soomlaste sageduse üle Äripäeva raadio. Seda otsustas eetrilube jagav komisjon, mille matemaatika on nii eriskummaline, nagu pärineks see teiselt planeedilt.

Raadiojaamadele sobivate sageduste arv on piiratud ja ringhäälingulubade soovijaid on tavaliselt rohkem. SSS-Radio võib nüüd tiksuda ainult internetis, sest tehnilise järelevalve amet (TJA) eelistas märtsi lõpus toimunud koosolekul eetrilube jagades Äripäeva raadiot.

"Amet hindab eetrilubade taotlejaid kvantifitseerival insener-tehnilisel meetodil," nentis lubade jagamise komisjoni kuuluv Tartu ülikooli õppejõud Urmas Loit , kes oli aastaid seotud Eesti Ringhäälingute Liiduga. "Loevad ainult taotlusesse kirja pandud protsendid – kui palju on sõnasaateid, kohalikke uudiseid ja eesti muusikat."

Komisjoni viimasel koosolekul tõusis Loit poole pealt püsti ja kõndis minema, nii et tema arvamus ei läinudki otsusesse. Tema arvates peaks juba töötavatel ja kõiki nõudeid täitvatel raadiojaamadel olema siiski eelis ning nad ei peaks iga natukese aja tagant kaasa tegema seda bürokraatiatralli.