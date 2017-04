Ajalooline purjelaev ja ühtlasi Eesti suurim purjekas Kajsamoor lahkus kurvalt udupasuna saatel Eestist ja võttis kursi Inglismaale, kus laevast saab suurejoonelise filmiprojekti osaline.

Kajsamoor andis seitse aastat kodusadamaks olnud Lennusadamas otsad laupäeva hilisõhtul ja võttis kursi Saksamaale. Aluse kapten on kuni Kieli sadamani senine omanik ja kapten Herkki Haldre.

Kielis vahetub osa meeskonda, paar merekaru teeb aga reisi kaasa kuni Inglismaani. Praamseilkuunari tüüpi alus jätkab edaspidi aga uue kapteni käe all. Peatselt vahetub ka laeva lipp. Kajsamoor hakkab Eesti lipu asemel kandma Suurbritannia oma.

Haldre sõnul võivad siinsed poliitikud küll suuri sõnu teha ja laevu Eesti lipu alla kutsuda, aga paraku on reaalsus see, et laevaomanik Eesti lipu all aluse majandamisega jätkusuutlikult toime ei tule.