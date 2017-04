USAs Californias, San Bernardino linnas aset leidnud koolitulistamises on kaks täiskasvanut surma saanud ja kaks õpilast haiglas.

Tulistamine toimus San Bernardino North Parki algkoolis. Kaks õpilast viidi haiglasse, vahendas BBC.

Erinevate allikate põhjal on kaks täiskasvanut hukkunud. Pole teada, kas üks neist võib olla tulistaja. San Bernardino politsei usub, et tegu oli mõrv-enesetapuga. Tulistaja avas tule klassiruumis ja on alust arvata, et tulistaja ja hukkunu tundsid üksteist. Politsei jõudis kohale seitsme minutiga.