USAs Californias, San Bernardino linnas aset leidnud koolitulistamises on surma saanud 8-aastane poiss ja kaks täiskasvanut.

Tulistamine toimus San Bernardino North Parki algkoolis. Kaks õpilast viidi haiglasse, vahendas BBC.

Kahe täiskasvanud hukkunu puhul usub San Bernardino politsei, et tegu oli mõrv-enesetapuga. Tulistaja avas tule klassiruumis ja on alust arvata, et tulistaja ja hukkunu tundsid üksteist. Politsei jõudis kohale seitsme minutiga.