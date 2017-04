Hoolimata sellest, et Ülemiste trammitunnelis lahvatanud põlengu kahju hindamine alles käib ja peatunud on ka tehnoloogiliselt järgnevad tööd, loodab ehitaja, et trammitee lennujaama saab valmis detsembris nagu plaanitud.

Ülemistel rajatavas trammitunnelis 31. märtsil lahvatanud leekide põhjuseks hindab Merko Ehituse projektijuht Tiit Joosti mitme tulelembelise asjaolu kokkulangemist.

Suur-Sõjamäe tänaval ehitatavas tunnelis olid ehitajad keevitamas plasttorusid, kui keevitusseade millegipärast seiskus.

Silmaga vaadates tundus kõik minevat plaanipäraselt, kuid probleem oli siis veel peidus. Äkki hakkas ühest toru otsast suitsu tõusma ja mõne minutiga lahvatas ka leek.