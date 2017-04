Laupäeval maandus ettevõtja Oleg Grossi helikopter Viljandis Männimäel juba pikka aega tühjalt seisva Eliise kaubamaja taga muruplatsile. Kas ärimees peab kaubamajaga mingit plaani?

Tähelepanelikud lehelugejad märgivad, et ärimees Oleg Gross kohtus Viljandimaa ettevõtja ja Eliise kaubamaja omaniku Raivo Riisaga. Võimalik, et Grossil on plaan maa koos kauplusega ära osta ja sinna oma äri püsti lüüa.

Küsimusele, kas linnarahva oletustel võib tõepõhi all olla, vastab OG Elektra omanik Oleg Gross napisõnaliselt.

"Mind need mustad uudised ei huvita. Mina elan oma elu ja mind ausalt ei huvita." Ettevõtja Raivo Riisa on mõnevõrra leebem, kuid palub linnakodanikele edasi öelda, et Grossi helikopteril sai lihtsalt kütus otsa ja ta käis seal tankimas.