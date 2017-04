Esimese "X-Factori" hooaja võitjal, Briti estraadilauljal Steve Brooksteinil on Eesti juured ning hetkel viibib ta Eestis, et salvestada koos Mikk Targoga Eesti estraadiklassika ingliskeelseid versioone.

"Minu vanaisa nimi on August ja minu vanaema nimi on Linda," sõnas Brookstein ETV "Ringvaates" ja lisas, et tema ema nimi on Malle, vahendas Menu. "Isa on pärit Lõuna-Aafrikast, ema Eestist, vanaisa Saaremaalt ja vanaema Tallinnast."

Samuti ümises Brookstein eestikeelset unelaulu, mida ta laulab enda kahele lapsele igal õhtul. "Mu vanaisa laulis seda mu emale ja ema laulis mulle," kinnitas ta.