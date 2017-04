Nädalavahetusel puhkes Lihula gümnaasiumis arvatavalt kõhuviiruse epideemia. Selle põhjuseid uuriva terviseameti käsul jäid ka koolimaja uksed esmaspäeval suletuks. "Ma teadsin, et kui maja oli nii-öelda täis oksendatud, siis ei olnud väga muud varianti," kinnitab kooli direktor.

Reedest pühapäevani peeti Läänemaal Lihula gümnaasiumis õpilasesinduste liidu üldkoosolekut, kus osales paarsada õpilast poolesajast koolist. Üritus võttis aga ootamatu pöörde, kui laupäeva öösel vastu pühapäeva pääses kooli ruumes olnud õpilaste seas valla haiguspuhang. Tõbiseks jäi mitukümmend last.

SULETUD: Esmaspäeval Lihula gümnaasiumis koolipäeva polnud. (Robin Roots)

Lihula Gümnaasiumis toimunud Õpilasesinduste Liidu koosolekul levis noorte seas kõhuviirus (Robin Roots)

Kööki esinfitseeritakse mitu korda

Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialisti Eda Amuri sõnul vajas haiglauuringuid kaks last. Üks neist oli veel esmaspäevalgi lasteosakonnas jälgimise all, teine juba koju lastud. Hoolimata sellest, et laste sümptomid sarnanesid väga kõhuviirusega – oksendamine, halb enesetunne –, pole täpset tõvepõhjustajat ikka veel teada.