Mart Sander kogub Hooandja ühisrahastusportaali kaudu oma seriaalile "Litsid" raha. Mees soovib saada kokku 5000 eurot, mis on siiski vaid kübeke "Litside" eelarvest – seriaaliminuti hind on sedavõrd kallis. "Ajaliselt võib see summa katta vaid mõne minuti. Rohkem oleme mõelnud nii-öelda juhuslike kulutuste peale – võtete käigus selgub ikka, et kui oleks üks või teine asi, küll siis saaks parema tulemuse," seletab ta.

Mart ütleb, et selliseid nii-öelda väikseid asju, mida võiks veel vaja olla, on nüüdseks kogunenud päris suure raha eest. "Kui neid veel koguneb, siis on meie eelarve lõhki."

Seetõttu tuligi produtsent Tuuli Roosmal idee, et võiks Hooandja kaudu pisut raha koguda. "Nii saab sellest kodumaa juubelit tähistav tõeline rahva seriaal, kus igaüks võib tunda, et ta on mingil määral kaasa löönud."

Hooandjad, kes toetavad sarja vähemalt 500 euroga, võivad saada rolli ka telesarjas. Kingituseks võib saada sarja muusikaga CD, 1939. aasta ajalehe, kus sees hooandja nimi ja pilt, ajastu kostüümides fotosessiooni ning Mart Sanderi maalitud portree.