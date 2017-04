Täna, võrdse palga päeval, toimus Solarise keskuses debatt teemal „Sõnadelt tegudeni“ kus debateerivad pooled tõid välja, et palgad tuleb avalikus sektoris avalikustada ja koolides meeste ning naiste erialad ühtlustada. Teemal debateerisid tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, soolise võrdõiguslikkuse nõukogu esimees professor Rainer Kattel, investeerija ja õpetaja Kristi Saare, Swedbank Eesti personalijuht Ülle Matt ning Skype'i personalijuht Merle Liisu Lindma. Kõik debatil osalenud leidsid, et palgalõhe teadlikkus ja selle tunnistamine on Eestis viimastel aastatel kasvanud ning põhjus, miks teema on vaikselt omasoodu käinud, peitub tõenäoliselt selles, et inimesed pole pidanud seda pikka aega probleemiks. “See on midagi, millele iga ettevõtja, iga ülikool, iga osakond hakkab mõtlema,“ tõi Rainer Kattel välja. „Informatsiooni peab rohkem käes olema, palgad läbipaistvamad – nii valdkonna, kui töö enda kohta.“

Samuti puudutati emapuhkusel viibimist. Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tõi välja, et tööturult eemal viibimisel on inimese ebakindlus suuresti kasvanud. „Tööprotsessid on edasi läinud, tehnoloogia arenenud, uued inimesed tööl. See on koht kus naised tahaksid tööturule tagasi, ja oluline on, et nad saaksid. Siin on kahtlemata samme, mida saavad tööandjad teha ja riigi poolt struktuurselt on ääretult oluline, et koduse hoolduskoormuse osalus oleks oluliselt võrdsem kui ta täna on,“ rääkis Ossinovski.

„See mida riigi poolt me teha tahame, on see, et me tahame palkade avalikustamist laiemalt teha, just avalikus sektoris. Selleks, et tõestada seda, et sellel on mõju palgalõhe vähenemisele aastate jooksul. Hetkel töötame välja ka sellist IT lahendust, mis viiks kokku ettevõtete poolt esitatud andmed statistikaametisse ja maksu- ja tolliametisse ja suudaks agregeeritult süsteem näidata ettevõttele, mis seis on tal soolise palga vahega,“ lisas Ossinovski.