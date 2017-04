Täna on Luccas Süüriale pühendatud erikohtumine, kuhu kutsuti Türgi , Araabia Ühendemiraatide, Saudi Araabia , Jordaania ja Katari välisministridki.

Enne USA välisministrit pidi algse plaani järgi esmaspäeval Moskvat külastama ka Suur­britannia välisminister Boris Johnson, kuid ta jättis selle visiidi ära ja ütles, Rex Tillerson esineb Moskvas G7 riikide ühiselt positsioonilt.

Briti ajakirjandus spekuleeris võimalusega, et Rex Tillerson esitab Moskvas ultimaatumi. Täpsemalt nõuab ta Venemaalt Bashar al-Assadi režiimi toetamise lõpetamist ja vägede väljaviimist Süüriast. Kui aga Venemaa keeldub sellest, siis süüdistab USA Venemaad Bashar al-Assadi režiimi sõjakuritegudes osalemises ja nende varjamises.

Inglise nädalalehe The Sunday Times andmetel esitab Rex Tillerson Moskvas tõendid selle kohta, et Venemaa teadis ja kavatseb varjata tõsiasja, et Bashar al-Assad kasutas 4. aprillil Loode-Süürias Khan Sheikhuni linna lähedal keemia­relva. Rünnakus hukkus sadakond inimest, nende seas palju lapsi ja naisi.

USA välisminister süüdistab Venemaad seoses keemiarünnakuga ka 2013. aastal Süüria keemiarelva hävitamiseks sõlmitud kokkulepete rikkumises. Nimelt pidi Venemaa garanteerima, et Süüria hävitab kõik tema valduses olnud keemiarelvad.

Venemaa on seni kõik süüdistused tagasi lükanud ja väidab, et USA karistav raketirünnak Shayrati õhuväebaasile oli ennatlik, sest keemiarelva kasutamise asjaolud on ebaselged ja vajavad põhjalikku uurimist.

Venemaa kaitseministeerium hoiab senini kinni versioonist, et Süüria õhujõud korraldasid rünnaku terroristide suurele laole, kus hoiti toksilisi aineid, mis rünnaku tagajärjel valla pääsesid.

Venemaa välisminister Sergei Lavrovgi ütles laupäeval telefonivestluses USA kolleegile Rex Tillersonile, et kinnitused, nagu oleksid Süüria väed kasutanud keemiarelva, ei vasta tegelikkusele ning kogu lugu vajab hoolikat ja professionaalset uurimist.

Suurbritannia välisminister Boris Johnson avaldas USA välisministri Moskva visiidi eel arvamust, et kui Venemaa ei loobu Bashar al-Assadi toetamisest, siis tuleb tema vastu kehtestada täiendavad sanktsioonid.

Rex Tillerson avaldas siiski intervjuus telekanalile ABC News antud intervjuus lootust, et Moskvas seisavad ees konstruktiivsed läbirääkimised ning ta ootab Venemaalt toetust protsessile, mis viib stabiilse Süüria tekkeni. USA välisminister ütles, et Moskva suudab rohkem kui keegi teine mõjutada Bashar al-Assadi loobuma keemiarelva kasutamisest.

USA muutis suhtumist Bashar Al-Assadi

4. aprilli keemiarünnak muutis Donald Trumpi valitsuse suhtumist Süüria presidenti.

Rex Tillerson ütles vaid viis päeva varem Ankaras, et Bashar al-Assadi tuleviku üle otsustavad süürlased. USA suursaadik ÜRO juures Nikki Haley rõhutas seejärel, et Washington keskendub nüüd koos kõigi konfliktiosalistega ja sündmuste käigust huvitatud riikidega, sealhulgas Türgi ja Venemaaga, Süürias poliitilise lahenduse leidmisele. USA eelmise presidendi Barack Obama valitsus nõudis teatavasti Bashar al-Assadi kohest lahkumist, kuid ei suutnud seda saavutada.

KEERULINE MISSIOON: USA välisminister Rex Tillerson (paremal) kohtus esimest korda Venemaa välis­ministri Sergei Lavroviga (vasakul) 16. veebruaril Bonnis G20 riikide välis­ministrite kohtumisel. Täna lendab Tillerson Moskvasse, et arutada seal Süüria tulevikku. (TASS / Scanpix)

Viis päeva pärast keemiarünnakut kuulutas Nikki Haley võitluse kõrval Islamiriigiga Donald Trumpi valitsuse prioriteediks režiimivahetuse Süürias.