Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialisti Eda Amuri sõnul vajas haiglauuringuid ühtekokku kaks last. Üks neist oli veel esmaspäevalgi lasteosakonnas jälgimise all, teine haigestunu oli juba koju lastud. Hoolimata sellest, et laste sümptomid sarnanesid väga kõhuviirusele: oksendamine, halb enesetunne pole täpset tõvepõhjustajat ikka veel teada.

Esmaspäeva pärastlõunal on Lihula gümnaasium õpilastest tõesti tühi. Vaid koolidirektor Janar Sõber toimetas koolimaja tagaukse juures. "Täna on maja koristatud. Köök on üle desinfitseeritud juba teist korda, sama kehtib ka ülejäänud hoone kohta," kinnitab ta. Sõbra sõnul pole koolimaja ammu nii puhas olnud. "Kõik on minema viidud - sööklatoit läks esimesena," lisab ta. Kööki ootab ees veel üks desinfitseerimine.

Direktor arvab, et viirushaigus oli majas juba enne teiste koolide õpilaste tulekut. "Me arvame, et ilmselt oli see väike viirusepoiss enne majas olemas. Praegu tegime õpetajatega koosoleku ja uurisime - möödunud nädala alguses oli üks laps, kes läks samade tunnustega koju ning nädal enne seda oli veel üks. Aga samas, kui need kaks asja kokku paneme, siis see sellist epideemia mõõtu häiret või märku mulle ei anna," leiab ta.

Laps, kes möödunud nädala alguses sarnaste sümptomitega koju jäi, õpilasesinduste liidu lastega arvatavasti kokku ei puutunud. "Reedel kell 13 oli neil esimene nii-öelda koosolek. Algklassilapsed on kell 13 tavaliselt majast minemas või läinud," ütleb direktor. Samuti ei oska ta öelda, kas kõnealune õpilane reedel üldse koolis oli.

Koolimajast väljas ei käidud

Direktori hinnangul oli ilmselt tegemist lihtsalt halbade asjade kokkulangemisega. "Õpilasesinduste rahvas tuli siis kokku, kui pisik oli vist juba õhus. Kaks last oli tulnud igast koolist. Kõik nende tegevused toimusid majas sees, saalis ja klassiruumides," räägib ta ja lisab, et lapsed ööbisid samuti Lihula gümnaasiumi klassiruumides. "Et nad kõik olid nõnda koos reedest pühapäevani,“ näitab Janar Sõber kätega kokkusurumise efekti.

Seda, et haiguspuhang võis alguse saada koolimaja sööklast, direktor siiski välistada ei saa. "Ei, välistada ei saa ma midagi. Sellega läheb aega," sõnab ta.

Terviseamet võttis kogu koolimajast, sealhulgas sööklast hulga proove, et haigusetekitaja kindlaks teha. Tulemused peaks selguma teisipäeval.

"Minu kuueaastase praktika jaoks on see esimene kord, mil pean kooli kinni panema. Ma teadsin, et kui maja oli nii-öelda täis oksendatud, siin ei olnud väga varianti. Terviseametiga oli meil intensiivne koostöö ja pühapäeva lõunal tuli juba otsus, et täna koolitööst asja ei saa,“ ütleb Sõber.

Direktor on väga tänulik kõigile operatiivse töö eest, soovib kõigile head paranemist ning loodab, et teisipäeval on koolimaja juba avatud. "Olen hästi tänulik enda töötajatele ja õpilasesinduste liidu inimestele, samuti kiirabiarstidele. "Ilmselt homme saab olema nii, et lapsed saavad kooli, aga tulevad enda toiduga. Selleks, et kokad saaks teha veel ühe desinfitseeriva ringi," lausub ta.

Haigussümptomitega lastele kutsuti pühapäeval vanemad järele. Terved lapsed läksid planeeritud ajal bussiga.

Terviseamet loodab teisipäeval selgust saada

Tervisemameti avalike suhete juhi Iiris Saluri sõnul on kindel, et haigus levis kas läbi toidu või inimeselt inimesele. "Terviseameti inspektorid kaardistasid ja hindasid olukorda kohapeal. Esimesena jõudsid seekord sündmuskohale kiirabibrigaadid, kes asusid operatiivselt eristama haigeid tervetest, luues haigetele eraldi tsooni ja aidates neid, kes abi vajasid," selgitab ta. Teisipäeval peaks selguma, mis haigusepuhangu põhjustas.