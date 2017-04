Inimesed kipuvad andma kiireid hinnanguid ainult välimusele tuginedes. Kui sa oled kogukam, siis ei tähenda see, et sa pidevalt küpsetaks ja söök. Sageli puudutavad sellised stereotüübid ka pakse naisi ja seksi...

Paksuks olemine ei tähenda koheselt, et naine ei teeks trenni või ei painduks. Inimesed küll eeldavad seda, kuid see ei pea paika.

Kuigi levib väärarusaam, et paksud naised teevad suuseksi, sest nad tahavad meeleheitlikult meest saada, siis ei ole see loomulikult nii.

Ka paksudel naistel on üheöösuhteid. Samuti on tavalisi suhteid. Ka paksud naised käivad sekspidudel. Nad harrastavad leppimisseksi, lahkuminekuseksi.

Mingil kummalisel põhjusel arvatakse, et paksud naised justkui lepiks esimese mehega, kes nende teele satub. Miks võib peenike naine mehi vahetada ja lõbutseda, aga paksu naise puhul on ta kohe kergemeelne?! Seksi nautivaid naisi leidub paksude ja peenikeste seas, mistõttu on see ikka inimese enda asi, et mitu inimest ta oma voodisse laseb...