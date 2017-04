Kui asi jõuab suhtes seksini, siis ei leidu just väga palju mehi, kes ei hooliks hellast käest nende meheau lähedal. Peenis on oluline! Kuidas on aga lood munanditega? Kas nende katsumine on meestele oluline? Kas see meeldib neile?

Grupp anonüümseks jääda soovinud mehi jagas portaalile Your Tango sel teemal oma arvamusi.

Kas mehele meeldib, kui naine eelmängu ajal ka mehe munandeid mudib? Või pigem mitte?!