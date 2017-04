Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus sõnul alustati antud asjas kriminaaluurimist juba 2014. aasta veebruaris, kui prokuratuuri oli laekunud teave, et PERHi juht Tõnis Allik on käinud haiglale toitlustusteenust osutava Dussmann Eesti OÜ rahadega Müncheni kuulsal õllepeol Oktoberfest. Veidi hiljem lisandus sama kahtlustus ka haigla toitlustusjuht Anu Vähile, kes käis õllepeol ülemusest eraldi, teisel aastal.

Vastavalt süüdistuse käisid Tõnis Allik ja Marko Kilk aastatel 2012- 2014 koos abikaasadega mitmel välisreisil Prantsusmaal, Itaalias ja Tenerifel, mille kulud lasti reisibüroode vahendusel osaliselt kinni maksta IT-ettevõttel Helmes AS. Reise, mille tööülesandeid täitvas iseloomus prokuratuur tõsiselt kahtleb, tehti kokku neli. Helmes AS-i juht Jaan Pillesaar on kohtus kannatanu esindajana ning on Evestuse sõnul samal ajal ka süüdistuse üks võtmetunnistajaid. Helmes AS on hinnanud oma kahju ligi 11 000 euro suuruseks.

Evestuse väitel oli Dussmann Eesti OÜ poolt kinni makstud lennupiletitega Münchenisse tegemist firma pakutud meeleheaga oma suurima Eesti partneri juhtide mõjutamiseks.

Nagu ikka – pole milleski süüdi!

Kõik viis süüdistatavat kinnitavad kohtus, et saavad aru neile esitatud süüdistuse sisust, kuid ei tunnista end süüdi üheski kuriteoepisoodis.

“Süüdistus ei ole põhjendatud ja ma loodan, et see leiab kohtuistungi lõpuks kinnitust,” lausub kaitsjatest esimesena sõna saanud Alliku ja Kilgi esindaja advokaat Margus Kurm.

Kurmi sõnul pole Dussmann Eesti OÜ Saksamaal asuva emafirma kutsel Oktoberfestil käik vähimalgi määral hüve, millena püüab seda serveerida süüdistaja. “Tõusta hommikul kell viis, et lennata Münchenisse, kus tuleb päeval viibida töökohtumisel, õhtul Oktoberfesti telgis õhtusöögil ja siis järgmisel hommikul jälle koju lennata – mis hüve see on, tegemist oli kliendiüritusega,” kirjeldab Kurm kurnavaid õllepeol käimisi.

Toitlustusjuht Anu Vähi aga sattus Kurmi hinnangul Münchenisse hoopis juhuslikult, asendades seal 2012. aasta arstide streigi tõttu reisist loobunud Tõnis Allikut. “Ja nüüd esitatakse talle selle eest kriminaalsüüdistus,” avaldab Kurm mõistmatust, kinnitades veelkord, et kliendiüritusel osalemist ei saa kindlasti vaadelda, kui seadusest tulenevat ja süüdistuse aluseks vajalikku hüve.

Allikule ja Kilgile esitatud kelmuse süüdistust hindab Kurm samuti täiesti alusetuks. Tema kaitsealuste töökogemuste vahetamiseks mõeldud tööreisid Euroopa kuurortidesse maksis kinni haigla, nende abikaasade kulud aga kattis Helmes AS. Kurmi sõnul pole sellise kulude jaotuse puhul mingil juhul tegemist kelmusega.

Mõistetamatuks peab Margus Kurm prokuratuuri väidet, nagu oleks PERH tänu meeleheaks saadud Oktoberfesti külastustega asunud kiiresti hüvitama Dussmann Eesti OÜle viivitusega tekitatud maksevõlga. “See on haigla kohustus ja võlad tuleb ära maksta, seda pole vaja seostada mingite tasuta reiside ja muu meeleheaga,” kinnitab Kurm kindlalt.

Naiste kohtuasi eraldatakse

Anu Vähi kaitsja Dmitri Teplõhhi väitel pole tuvastatud, et tema kaitsealune oleks ametiisik, keda saaks üldse süüdistada altkäemaksu võtmises. “Meie oleme seisukohal, et ta seda ei ole,” ütleb Teplõhh. “Samuti pole tuvastatud vajalikku üksmeelt väidetava altkäemaksuandja ja -võtja vahel. Anu Vähi vahetu ülemus ja Tõnis Allik olid tema nõuetekohaselt vormistatud lähetusest teadlikud. Minu klient ei eeldanud, et temalt seoses selle reisiga midagi tulevikus oodatakse või et ta on varem midagi hüvitamist vajavat teinud.”

Esimesel istungi päeval annavad ütlusi Dussmann Eesti OÜ juht Anella Stimmer ja PERHi toitlustusjuht Anu Vähi. Mõlemad süüdistatavad kinnitavad, et pole oma arust midagi seadusevastast toime pannud. Tagantjärele firmaüritustele hinnangut andes kinnitavad naised, et kui nad oleks teadnud, et firmaüritustel osalemine ja nende organiseerimine võib Eestis kriminaalsüüdistuse tuua, oleksid nad küllap talitanud teisiti. Stimmeri sõnul pole Dussmanni emafirmal selliseid probleeme mujal maailmas varem ette tulnud.