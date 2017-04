Riigikohtu kriminaalkolleegium leidis täna, et Ramil Khalilovile ja Roman Mankole esitatud süüdistused terrorismi rahastamise kohta on tõendatud ning jättis terrorismi toetanud meeste süüdimõistmise jõusse. Riigi peaprokuröri Lavly Perlingu sõnul on selline lahend hetke julgeolekuolukorda arvestades oluline.

"Tänane Riigikohtu lahend on Eesti jaoks hetke julgeolekuolukorda arvestades oluline. Prokuratuuril on hea meel, et kohus nõustus suures plaanis prokuratuuri seisukohtadega, sealhulgas kogutud tõendite seaduslikkuse ja lubatavuse osas. Otsusest väljaloetavate märkuste osas teeme kindlasti oma järeldused. Terrorismikuritegude menetlemisel on oluline kiire ja tõhus kohtueelne uurimine, kuid õigusriigi seisukohalt veel olulisem on selliste tegude hukkamõist läbi süüdimõistvate kohtutotsuste ja karistuste,“ kommenteeris Perling Riigikohtu otsust.