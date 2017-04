"Sõitsin mööda tänavat ja tänav keeras foori tagant vasakule. See oli hea koht küll, kus mu ees olev auto pidurdas ja jäi selle tõttu ka täiesti seisma. Panin ka oma pidurid põhja, aga mis kasu sellest, kus just kiirendasin, nii et sõitsin tagant sisse. Pole midagi erilist ja ilmselge, kes on süüdi olukorras, sedagi ei pea kaua vaagima," nendib neiu. "Mu esimene reaktsioon oli, et issand, kas keegi jooksis teele? Ja lootsin, et kõik jäid terveks ja midagi kohutavat ei juhtunud! Sest selline pidurdus on alati ju siis, kui miski või keegi ette jookseb, niisama lampi autod sõidu pealt heast peast seisma ei jää. Seal oli ju bussipeatus, mine tea, kes sealt teele võis minna," kirjutab neiu, nentides, et ta ei näinud väga ette, kuna eesolev auto oli kõrge linnamaastur.

Kahjusid üle vaadates selgus, et eesolev auto oli üsnagi terve, kuid neiu enda auto stange oli poolik, kuna ta sõitis vastu eesoleva auto konksu.

"Nii et olge hoolikad, mida te soovite! Ma kunagi enne seda mõtlesin, et olen saanud uue tagastange, tahaks ka uut ette saada. Tegin seal nalja siis, et ise tahtsin kunagi uut esistanget. Näedsa!" hõiskab ta.

Helen jagab õnnetuses kannatada saanud autost oma blogis ka pilti: "Mu auto on nagu pooliku näoga! See näeb nii jube välja, nagu mingi luukere õudusfilmist. Siin pildil tehtud juba teibituuning." (kuvatõmmis blogist)

"Siis muidugi see inimene, kellele ma otsa juhtusin sõitma, ütles, et ta jäi seisma, kuna talle keeras täiesti ootamatult kõrvaltreast suunatuld näitamata auto ette. Mu ees olev juht sai oma auto väga napilt seisma, väga vähe jäi kokkupõrkest puudu, kuid see autojuht ise andis gaasi ja sõitis minema. Nii et peaaegu oleks toimunud hoopis ahelavarii, aga tänu mu ees oleva auto suurepärastele piduritele seda ei juhtunud. Nii et avarii oli (kaudselt siis) põhjustatud siis sellise tundmatu auto poolt. Seal hakkas buss peatusest välja keerama ja selle asemel, et bussile teed anda, keeras see võõras auto lampi kõigile ette. Suht julm, aga juhtub. Alati võibki liikluses kõike juhtuda, seega tasub ettevaatlik olla," hoiatab Helen.

Kohale kutsuti politsei, kes õnnetuse asjaolud välja selgitaks.

Kuigi paljud spekuleerisid, et Helen oli autos koos oma armsama, Kalvi-Kallega, jõudis mees sündmuskohale siiski hiljem.

"Eks selle ajaga sõitiski meist hunnik autosid mööda, kes seal pildistasid ja Elu24 kirjutas toreda uudise, mis jättis lugejatele mulje, nagu roolis ei oleks olnud mina... No kes siis veel? Oma autos olen ikka mina roolis. Midagi oli seal uudises veel nõmedat, aga ega see oluline olegi. Mulle valmistas nalja, et sellisest pisikesest asjast tehti uudis, jumala äge ju! Ehk siis mul oli täiesti selline tunne, et kui ma tahan teada, mida ma teinud olen, siis lähen külastan Elu24 portaali ja saan sealt teada. Haha, see ajab mind nii naerma!" kirjutab reality-staar.

Neiu sõnul on tal juhtunust väike šokk, kuid ta on õnnelik, et kõik jäid terveks. Viga sai vaid neiu enda põlv.

"Tegelikult lõin ma põlve vastu armatuuri ära küll ja sinikas on seal siiamaani. Valutas ka, aga kohe pärast õnnetust ei olnud lihtsalt veel tunda," sõnab ta.

Küll on Helen aga pahane, et õnnetuse tõttu jäid tema enda sõidud tegemata, kuid õnneks tuli appi meistrimehest Kalvi-Kalle, kes auto kuni remonti viimiseni teibiga korda tegi.

"Ostsin seda halli MacGyveri teipi ja Kalvi fikseeris tuled paika sellega. Nii et tuled mõlemad töötavad, sõita teoorias võib. Muidugi ma üritan sõita vähe. Ahjaa, unustasin öelda, et remondiettevõttes läheb aega nende varuosade tellimisega, nii et seetõttu siis ongi see, et auto seisab ja ootab oma aega, millal parandusse saab," selgitab Helen.

Heleni sõnul õppis ta õnnetusest seda, enne sõidurea vahetamist tuleb kindlasti kontrollida, et seejuures kellelegi ette ei keerataks.

"Ma mäletan, et ükskord, kui ma alles sõitma õppisin, keerasin ka isa autoga kellelegi ette. Muidugi ei juhtunud siis mitte midagi, aga ma ei olnud veel nii pro peeglisse ja kõrvale vaatamisel, et kõiki ohte fikseerida millisekunditega, nagu ma nüüd teen. Seega sain tookord juba aastaid tagasi selle olulise õppetunni," meenutab neiu. "Õppisin seda, et võiksin kõvemini pidurit pressida (tegelt tegin seda kõvasti) ja kui mu ees sõidab hea pidurdusvõimega auto, siis sellest veel suuremat pikivahet hoida. Okei, ma hoian üldiselt pikivahet ja õnnetus juhtus rooli tagant kiirendamisel, nii et mida ma tegelikult õppisin? Et rooli tagant ei kiirenda enam nii kiiresti, kui mu ees on auto, mis siis, et tagumised võivad piiksutama hakata. Ükskord Tallinnas üks foor alles jõudis roheliseks minna, ma panin käiku sisse ja tagumine juba piiksutas. Nii naljakas!"

Helen paljastab ka selle, et tema jaoks on liiklus hoopiski lõbus asi ning närvi läheb ta üpriski harva. "Närvi lähen ma ainult siis, kui mul on vetsuhäda ja ma ummikus olen," sõnab ta.