Ta räägib, et sõltuvus algab väikestest sammudest. Näiteks kui sa ei suuda jätta enda ees seisvat toitu võtmata, isegi kui kõht juba täis on.

"Olin suhkrust sõltuvuses ja mitte mingis nunnus mõttes,umbes nagu armastan jäätist või šokolaadi," kirjeldab Laura. "Olin suhkrust sõltuvuses selles mõttes, et see kontrollis mu elu. Ma ei suutnud suhkrustatud toitude söömist lõpetada."

Treeningstuudio omanik ja professionaalne massöör Laura Marquis räägib oma TEDx loengus ausalt oma sõltuvusest suhkrust ja toidust. Erinevalt teistest sõltuvuse vormidest ei saa me toitu oma elust välja jätta. Inimesed elavad ilma narkootikumideta, isegi ilma alkoholita, aga kuidas pääseda toidusõltuvusest, kui teatud mõttes põeme me kõik toidusõltuvust?

Laura räägib sellest, kuidas hilises teismeeas sai ta tööd pagarikojas. Seal oli lihtne reegel – kõik vähegi rikutud või valesti välja kukkunud kaubad võis töötaja nahka panna. See kõlas kui teismelise magus unistus: süüa magusat ja oma taskuraha jäi ka alles. Kuid Laura ei piirdunud vaid ühe vale kujuga küpsise või üleküpsenud muffiniga: "Ma võisin süüa kaksteist küpsist või peaaegu terve koogi korraga. Ma ei suutnud ennast peatada." Tema sõltuvus kasvas nii hulluks, et ta võis võtta prügikastist välja kellegi poolikult söödud tordilõigu, et see ise lõpuni ära süüa. "Ma olin haritud noor inimene. Mu sõbrad polnud sellised, mu vanemad ei teinud selliseid asju, miks ei suutnud mina lõpetada prügikastis lebavale toidule mõtlemist ja ennast takistada sinna toidu järele ronimast?" ahastas Laura.

Laura otsustas uurimistööd teha ja välja uurida, mis toidusõltuvust põhjustab. Mida ta teada sai, oli see, et toidusõltlased pole sõltuvuses ükskõik millisest toidust. Ükski toidusõltlane ei roni prügikasti seenekastme või salatilehtede järele. Üldiselt põhjustab toidusõltuvust ikka üks kahest või mõlemad: rasv ja suhkur. Kui Laura mõistis, et suhkrusõltlasena peab ta üritama magusat ainet vältida, sai ta valusal moel teada, et suhkrust pole pääsu: seda on pea kõikjal. Ta mõistis, et isegi süües muidu tervislikke toitusid nagu müslibatoonid ja jogurt, saab ta keha ikka suhkrut. Kehal pole vahet, kust suhkur tuleb. Sageli tuleb see toidust, mida eksitavalt peetakse tervislikuks, kuid tervemaks ja kõhnemaks me sellest ei saa.

Tänaseks on Laura edukas ja terve naine, kellel on oma fitness-stuudio. Oma sõltuvusega on ta pidanud palju vaeva nägema ja võitlus kestab edasi. Siin on Laura kolm sammu, tänu millele suutis tema jõuda tervise ja tasakaalu juurde.

1. Vähendades töödeldud suhkru tarbimist, näiteks 24 grammini päevas. Võrdluseks ütleb ta, et umbes nii palju on topsis kreeka jogurtis või pudelis vitamiinivees.

2. Õppida õigesti lugema toidusilte. Inimesed sirutavad automaatselt käe toidu järele, mille pakendil on kirjas "gluteenivaba", "vegan" või midagi muud säärast ja ei mõtlegi selle peale, et ka selle pakendi tagaküljele peab vaatama, et näha, mida see toode sisaldab.