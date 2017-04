Pahatihti ei jagu kõigile soovijatele aga paslikke töökohti. Tõsi, aastatega on siin olnud mitmeid positiivseid arenguid. Eesti Õpilasmaleva taaselustamine enam kui kümmekond aastat tagasi tegi vähemasti linnanoorte jaoks suure teene. Kasvanud on ka ettevõtjate huvi noorte töökäte vastu. Sageli saavad alaealiste palkamisele takistuseks päris ranged reeglid ja bürokraatlikud tõkked, seda ka hooajatööde puhul. Eestis kehtiv kord on täna karmim Euroopa Liidu omast. Ajast ja arust on ka noortele lubatud tööde nimekiri, mis on väga piiratud. Minu hinnangul võiksid nad kasutada ka redelit ja sõita murutraktoriga, mida oma koduaias tehakse niigi maast madalast.

Tervise- ja tööminister on praegu kooskõlastamas ettepanekut, mille alusel hakkaks riik maksma ettevõtjatele toetust 13–16-aastaste koolivaheajal tööle värbamise eest. Seda on plaanis teha tagasiulatuvalt töötukassa kaudu ning toetuse suuruseks saab olema 30 protsenti alaealise brutopalgast. Tingimuseks on, et tööandja peab olema maksnud aasta jooksul ühele või mitmele alaealisele vähemalt 1000 eurot brutopalka. Loodetavasti jõustub uus kord juba lähikuudel, mis tähendab, et tänavuse aasta suvetööde eest on ettevõtjatel õigus küsida toetust järgmise aasta alguses.

Alaealiste töötamise soosimise kõrval tahab riik ulatada päästerõnga neile 16- 26 aastastele noortele, kes ei tööta, ei õpi ega kasvata kodus last. Eestis on tuhandeid taolisi noori, keda on kutsutud ka kadunud ja nähtamatuks põlvkonnaks. Sageli on nii-öelda ripakile jäämise taga pooleli jäänud haridustee, perekonna toe puudumine ja majanduslik kitsikus koos madala enesehinnanguga. Aga üha enam on meil vati sees kasvanud ja ülehoolitsetud noori, kes ei vaevugi pingutama ega tööle minema. Mugavam on kodus konutada, oodata emalt-isalt armuande ning väita, et 1000eurost väiksem palk on orjade jaoks.