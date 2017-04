"Kodutunne" suundub täna Läänemaale appi suurele perele, kes seisab iga päev silmitsi väljakutsega, kuidas hoolitseda oma sügava puudega poja eest. Liikumispuudega Maidu tõstmine muutub aina keerulisemaks, kuna arstid on isal keelanud liigsed raskused.

Tänane "Kodutunne" toob Kanal 2 ekraanile loo, mis pakub südamlikku sissevaadet ühe pere ellu ja samas küsib, kuidas tegelikult saavad Eestis hakkama puudega last kasvatavad vanemad.

Jõõdres elavad Tiia ja Veljo puutuvad selle teemaga otseselt kokku poja Maidu tõttu. Sügava puudega Mait on hakkaja noormees, kuid ta ei kõnni ja kõige keerulisem on vanemate jaoks tema tõstmine ja pesemine. Isa Veljol on selja taga mitu operatsiooni ja arstid on hoiatanud teda raskuste tõstmise eest.