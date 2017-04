Head juhid oskavad inimesi meeskonnana tööle panna ja juhtida, kuid ei lase võimul enesele pähe ronida. Juhina tagasihoidlikuks ja inimlikuks jääda võib olla raske, kuid see pole võimatu. Portaal Your Tango paljastas, et kes on need neli sodiaagimärki, kellel tuleb juhtimine loomulikult välja. Neli sodiaagimärki, kes on head juhid, kuid erinevatel põhjustel. Jäär

Jäär on inimene, kellega on väga lihtne suhelda ja rääkida - ta on meeldiv. Seda kõike isegi juhul, kui kohtad teda esimest korda.

Ta tunneb uhkust, et inimesed pöörduvad tema poole, kui vajavad abi või tahavad mõnusalt aega veeta. Juhina arvestab Jäär oma alluvate heaoluga. Tema enesekindlus ja populaarsus muudavad ta kellekski, kellele alt üles vaadatakse. Sõnn Sõnn on eriline juht, kes seob sõpruse ja juhtimise. Ta võtab tihti juhirolli just seetõttu, et tahab niimoodi oma sõpru kaitsta. Talle meeldib inimeste eest hoolitseda ja juhina - tal on suurem võimalus seda teha. Sõnn ei lase juhina tühistel asjadel segada oma otsustusvõimet. See on väga oluline omadus ajal, mil kõik kisub ärevaks ja stressirikkaks. Ta on ka hea nõuandja - ta võib õpetada väga olulisi asju. Lõvi Lõvi on sündinud juht ja liider. Ära imesta, kui ta hakkab juhiks ka siis, kui keegi pole teda veel isegi palunud. Asi pole selles, et ta tahab käsutada ja kamandada - ta tõesti usub, et keegi ei suuda asju temast paremini juhtida. Lõvi on eriti hea juht siis, kui olukord ona raske või asi rappa jooksmas. Ta aitab asjad taas õigele joonele. Ta toetab su seljatagust ja aitab langetada otsuseid hetkel, mil vajad domineerivat sõpra. Kaljukits Kaljukits sobib juhiks eriti, sest tal hämmastav enesekontroll. Ta ei lase end millegil ega kellegil häirida. Ta teab, et kui inimesed talle loodavad ja panustavad - ta justkui peaks midagi tõestama - ta ei teeks midagi, mis võiks sõpru või alluvaid alt vedada. Kaljukits saab sageli külge märgi - ema. Põhjuseks see, et ta hoolitseb sinu eest igas erinevas situatsioonis.