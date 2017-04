Videol olev poisike on sünnist saadik pidanud võitlust ajuvähiga. Videol on lapse reaktsioon, mil ta viimane kemoteraapiakuur oli lõppenud.

Rõõmust ja õnnest kargav laps, kelle siirus ja emotsioonid ei taha mahtuda ära ühtegi majja ega ruumi, vahendab Country Living Magazine.

Videot vaadates tahaks nii mõnigi vaataja poetada pisara -nii hea on näha sel lapse õnne!

Jimmy on valmis elama ja kogema - ta on tõeliselt õnnelik, et ravi on läbi!