Stockholmis pühendati terrorismirünnakus hukkunute mälestuseks minutine leinaseisak. Tseremooniast võttis osa ka Rootsi valitsus ja kuningapere liikmed.

Peaminister Stefan Löfven ütles pärast leinaminutit ohvrite lähedastele, et nad pole üksi, vahendab BBC. "Te pole üksi, me mõtleme teile. Kõik rootslased seisavad teie kõrval," sõnas Löfven.

Kuigi politsei pole veel ohvrite nimesid avalikustanud, on teada, et surmavalt said vigastada kaks rootslast - üks neist 11aastane tüdruk. Lisaks 41aastane britt ja 31aastane belglanna.