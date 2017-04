Detsembris surnud Carrie Fisherit saab veel kahe aasta pärastki ekraanil näha.

“Tähesõdades” printsess Leiat kehastav näitlejanna suri 60 aasta vanuses insuldi tagajärjel.

Kosmosesaaga algses triloogias mänginud Fisher naasis rolli 2015. aastal filmis "Jõud tärkab". Tema surma järel selgus, et Carrie jõudis osaleda järgmisel aastal esilinastuva “Tähesõjad: Episood VIII” võtetel, nii et uues episoodis saab teda järgmisel aastal kindlalt näha.

Triloogia kolmas osa esilinastub 2019. aastal. Carrie vend Todd Fisher kinnitas USA meediale, et Leiat saab näha ka kolmandas filmis.

Todd ja Carrie tütar Billie Lourd on andnud Disney filmistuudiole õiguse kasutada ka triloogia finaalis mullu ülesvõetud materjali. “Carrie on selle kõige lahutamatu osa ja usun, et tema kohalolu on nüüd võimsamgi kui enne, nagu Obi Wanil – kui mõõk ta maha niidab, muutub ta veelgi võimsamaks. Tunnen, et nii juhtus ka Carrie’ga. Usun, et tema pärand peaks jätkuma,” ütles Todd New York Daily Newsile.