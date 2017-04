Kas rinnahoidja tasub enne magama minemist seljast võtta või justnimelt selga jätta?

Rinnahoidjaga magamise kohta liigub palju erinevaid jutte. Ühed kinnitavad, et see on väga hea, teised jälle seda, et tegemist pole sugugi nii hea mõttega. Cosmopolitan selgitab välja, mida siis naised tegelikult tegema peaksid.

Näiteks levib müüte nagu aitaks rinnahoidjaga magamine vältida rindade lõtvumist ja müüte, mis väidavad, et see just soodustab seda. Tuleb välja, et mõlemad müüdid on täiesti valed ning tegelikult on rindade lõtvumine protsess, mis on seotud palju geenidega, aga ka näiteks suitsetamise, raseduse, imetamise ja muu säärasega. Ühtlasi kinnitab ajakirjaga vestelnud ekspert, et rinnahoidjaga magamine või mitte magamine ei saa seda protsessi kuidagi peatada.

Küll aga toob ta välja näiteks selle, et liiga kitsas rinnahoidja võib vereringele halvasti mõjuda ja mõjutada negatiivselt ka rinnakudet, lümfisõlmi ja närve.